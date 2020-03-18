В Винницкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы 2 человека

Коронавирус подозревают у 2 человек в Винницкой области. Фото: Информатор

Коронавирус подозревают у 2 человек в Винницкой области. Фото: Информатор

Помимо того, что 24 человека во Львовской области проверяют на коронавирус, 2 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию в Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Винницкой областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"К сожалению, по состоянию на утро сегодняшнего дня появились еще два подозрения на коронавирус", - сообщила заместитель директора департамента здравоохранения ОГА Надежда Марусяк.

Один человек прибыл с эпидемической территории, второй контактировал с лицом, у которого лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция.

"Состояние обоих пациентов стабильное, пока они находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением", - сказала Марусяк.

Контактные лица вышеупомянутых людей самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.

Вместе с тем, по состоянию на среду в Винницкой области снято 4 подозрения на коронавирус. Пока подтвержденных случаев заболевания в области не выявлено.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 случая летальных: 10 - в Черновицкой области, 1 - в Житомирской, 1 - в Киевской, 2 - в Киеве.

Тем временем первый зараженный коронавирусом в Киевской области находится в самоизоляции.