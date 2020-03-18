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18 марта 2020, среда, 12:18 444
Общество 2020-03-18T12:19:15+02:00
Українські Новини
Первый зараженный коронавирусом в Киевской области находится в самоизоляции

Первый зараженный коронавирусом в Киевской области находится в самоизоляции

Таня Войтюк
коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев, самоизоляция, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: Facebook/ОДА
Коронавирус. Фото: Facebook/ОДА

Помимо того, что во Львовской области подозревают наличие коронавирусной инфекции у 24 человек, в Киевской области заразился коронавирусом мужчина, который вернулся из-за границы. Сейчас пациент находится в самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

В Киевской ОГА отметили, что близкие зараженного также находятся на самоизоляции.

"В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ними установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заболел житель Киевской области. По возвращении из-за границы мужчине стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

Зараженный коронавирусом находится на самоизоляции Зараженный коронавирусом находится на самоизоляции

Как сообщали Українські Новини, по последним данным лабораторно подтвердили 14 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 случая летальных.

Мама умершей от коронавируса женщины из Черновицкой области рассказала, что в больнице назначили антибиотики и отпустили домой. Но врачи заявили, что ее смерть не связана с коронавирусом.

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