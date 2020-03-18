Первый зараженный коронавирусом в Киевской области находится в самоизоляции

Как отмечается, заболел житель Киевской области. По возвращении из-за границы мужчине стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

Зараженный коронавирусом находится на самоизоляции

Как сообщали Українські Новини, по последним данным лабораторно подтвердили 14 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 случая летальных.

Мама умершей от коронавируса женщины из Черновицкой области рассказала, что в больнице назначили антибиотики и отпустили домой. Но врачи заявили, что ее смерть не связана с коронавирусом.