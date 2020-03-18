Первый зараженный коронавирусом в Киевской области находится в самоизоляции

Помимо того, что во Львовской области подозревают наличие коронавирусной инфекции у 24 человек, в Киевской области заразился коронавирусом мужчина, который вернулся из-за границы. Сейчас пациент находится в самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА. В Киевской ОГА отметили, что близкие зараженного также находятся на самоизоляции. "В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ними установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении. Как отмечается, заболел житель Киевской области. По возвращении из-за границы мужчине стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса. Зараженный коронавирусом находится на самоизоляции Как сообщали Українські Новини, по последним данным лабораторно подтвердили 14 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 случая летальных. Мама умершей от коронавируса женщины из Черновицкой области рассказала, что в больнице назначили антибиотики и отпустили домой. Но врачи заявили, что ее смерть не связана с коронавирусом.