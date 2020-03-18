подписаться на рассылку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 марта 2020, среда, 13:01 1231
Президент 2020-03-18T13:03:16+02:00
Українські Новини
"Это я убила Эрику". Соцсети взорвались из-за конфуза с титрами во время обращения Зеленского

"Это я убила Эрику". Соцсети взорвались из-за конфуза с титрами во время обращения Зеленского

Таня Войтюк
ICTV, Видеообращение, Субтитрование, соцсети, Реакция соцсетей, Владимир Зеленский

Телеканал ICTV во время трансляции нового обращения Владимира Зеленского к украинцам случайно запустил неправильные титры. Сначала они были из какого-то криминального сериала, а потом - из какой-то передачи.

Об этом сообщает "BBC Украина".

Во время своей речи президент Украины обратился к туроператорам и украинцам, которые из-за введения карантина и закрытием границ в связи с распространением коронавируса "застряли" за границей. Он заверил, в частности, что всем гражданам государство поможет вернуться домой.

Все видеообращение сопровождалось странными субтитрами, например: "Я убила Эрику", "Простите меня, если сможете", "Кристиан, принеси лестницу!", "Она забрала у меня любимого человека", "Итак, тело подтягивали уже после смерти".

Это видео вызвало бурую эмоций у украинцев, которые тут же начали шерить его со смешными коментариями.

Так, Елена Трибушного шутит, что президента взяли в заложники и субтитры - это его способ рассказать правду обществу.

Она предполагает, что фразы видео - попытка оправдаться за свои политические решения и просьбы спасти его.

"Президента закрыли на Банковой и пытают. Он подмигнул нам. Он подает знаки. Его надо спасать. Вова, моргнет завтра еще, если я правильно поняла",- пишет она в Facebook. 

Зеленского взяли в заложники и он пытается попросить помощи через субтитрыЗеленского взяли в заложники и он пытается попросить помощи через субтитры

"Ну что, довольны? Сбросили Порошенко? Теперь за вас Эрику убили", - шутит Антон Ходзе.

Под речью Зеленского появились странные титрыПод речью Зеленского появились странные титры

"Подозреваю, что у глухонемых после такого просто крыша съедет. Мало что в стране задница, так еще президент "убила Эрику", - иронизирует пользователь Андрей Герасим.

Пользователь с ником Amazing Johny иронизирует, что теперь вся страна будет думать, что же сделала Эрика президенту.

За что Президент убил ЭрикуЗа что Президент убил Эрику

Другой пользователь пишет, что он принимает извиниения, но за Эрику нужно будет ответить.

Зеленскому придется ответить за убийствоЗеленскому придется ответить за убийство

Как сообщали Українські Новини, ранее соцсети взорвались из-за идеи Гончарука продавать наркотики.

Также в сети троллили депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ.

Больше новостей о: ICTV Видеообращение Субтитрование соцсети Реакция соцсетей Владимир Зеленский

Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишен...
Собаки больше не нужны: соцсети взорвались из-за и...
Стивен Кинг удалился из Facebook из-за недоверия к...
Больницы останавливают все операции. Разрешены тол...
В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Новости
Депутата Ради Шахова проверяют на коронавирус, он не пришел на работу 13:35
У депутата Рады подтвердили коронавирус 13:34
BlaBlaCar частично изменил работу в условиях карантина: как добраться между городами 13:10
Кабмин вводит 65% пошлину на импортируемую электроэнергию из России с апреля 13:10
Видеообращение Зеленского
"Это я убила Эрику". Соцсети взорвались из-за конфуза с титрами во время обращения Зеленского 13:01
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Все о коронавирусе: что происходит с организмом, почему больные умирают и как его лечить 05:30 Инфографика
Коронавирус. Фото: Информатор
В Украине уже 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных 20:47
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
больше новостей
Сегодня с 12:00 останавливается пригородное железнодорожное сообщение
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok