"Это я убила Эрику". Соцсети взорвались из-за конфуза с титрами во время обращения Зеленского

Телеканал ICTV во время трансляции нового обращения Владимира Зеленского к украинцам случайно запустил неправильные титры. Сначала они были из какого-то криминального сериала, а потом - из какой-то передачи.

Об этом сообщает "BBC Украина".

Во время своей речи президент Украины обратился к туроператорам и украинцам, которые из-за введения карантина и закрытием границ в связи с распространением коронавируса "застряли" за границей. Он заверил, в частности, что всем гражданам государство поможет вернуться домой.

Все видеообращение сопровождалось странными субтитрами, например: "Я убила Эрику", "Простите меня, если сможете", "Кристиан, принеси лестницу!", "Она забрала у меня любимого человека", "Итак, тело подтягивали уже после смерти".

Это видео вызвало бурую эмоций у украинцев, которые тут же начали шерить его со смешными коментариями.

Так, Елена Трибушного шутит, что президента взяли в заложники и субтитры - это его способ рассказать правду обществу.

Она предполагает, что фразы видео - попытка оправдаться за свои политические решения и просьбы спасти его.

"Президента закрыли на Банковой и пытают. Он подмигнул нам. Он подает знаки. Его надо спасать. Вова, моргнет завтра еще, если я правильно поняла",- пишет она в Facebook.

Зеленского взяли в заложники и он пытается попросить помощи через субтитры

"Ну что, довольны? Сбросили Порошенко? Теперь за вас Эрику убили", - шутит Антон Ходзе.

Под речью Зеленского появились странные титры

"Подозреваю, что у глухонемых после такого просто крыша съедет. Мало что в стране задница, так еще президент "убила Эрику", - иронизирует пользователь Андрей Герасим.

Пользователь с ником Amazing Johny иронизирует, что теперь вся страна будет думать, что же сделала Эрика президенту.

За что Президент убил Эрику

Другой пользователь пишет, что он принимает извиниения, но за Эрику нужно будет ответить.

Зеленскому придется ответить за убийство

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