"Киевоблгаз" не будет отключать газ во время карантина

Газораспределительная региональна компания "Киевоблгаз" не планирует прекращать поставку газа в условиях карантина, который ввели в Украине из-за коронавируса до 3 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Газораспределительная компания должна работать круглосуточно, чтобы обеспечивать бесперебойное и безаварийное газоснабжение в ваши дома. При этом мы решительно принимаем меры по снижению рисков заболевания работников и клиентов компании", - говорится в сообщении.

Также руководство заверило, что они принимают все возможные меры для того, чтобы обезопасить своих работников. В сязи с этим структурные подразделения компании, непосредственно контактировавших с потребителями будут работать удаленно, а все остальные подразделения работают в штатном режиме, чтобы поддерживать бесперебойный режим работы предприятия.

Помимо это в компании добавили, что аварийная служба 104 также будет работать в штатном режиме и продолжит выезжать на вызовы.

Газ продолжат поставлять в условиях карантина

Как сообщали Українські Новини, в Украине снизили тарифы на тепло в связи с тем, что "Нефтегаз" на 15% снизил цену на газ для населения на февраль.