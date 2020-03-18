"Киевоблгаз" не будет отключать газ во время карантина

Газораспределительная региональна компания "Киевоблгаз" не планирует прекращать поставку газа в условиях карантина, который ввели в Украине из-за коронавируса до 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании. "Газораспределительная компания должна работать круглосуточно, чтобы обеспечивать бесперебойное и безаварийное газоснабжение в ваши дома. При этом мы решительно принимаем меры по снижению рисков заболевания работников и клиентов компании", - говорится в сообщении. Также руководство заверило, что они принимают все возможные меры для того, чтобы обезопасить своих работников. В сязи с этим структурные подразделения компании, непосредственно контактировавших с потребителями будут работать удаленно, а все остальные подразделения работают в штатном режиме, чтобы поддерживать бесперебойный режим работы предприятия. Помимо это в компании добавили, что аварийная служба 104 также будет работать в штатном режиме и продолжит выезжать на вызовы. Газ продолжат поставлять в условиях карантина Как сообщали Українські Новини, в Украине снизили тарифы на тепло в связи с тем, что "Нефтегаз" на 15% снизил цену на газ для населения на февраль.