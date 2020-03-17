Тельцам следует избегать сквозняков, а Девы будут полны энергии — гороскоп здоровья на среду

За своим здровьем необходимо следить ежедневно, также стоит позаботиться об иммунитете. Подробнее о том, на что звезды советют обратить внимание в среду, 18 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В среду звезды советуют Овнам позаботиться о звоем зрении и не перенапрягать глаза. Лучше всего сделать гимнастику для глаз, чтобы немного снять с них напряжение.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В среду Тельцам следует избегать сквозняков. Есть шанс подхватить простуду.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Если Близнецов что-то беспокоит, то самое время обратиться к врачу. Звезды не советуют откладывать поход к врачу на потому. Иначе есть риск осложнений.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам обеспечить себе полноценный сон в этот день. Иначе организм не успеет восстановить силы и весь день представители этого знака будут ощущать слабость и вялость.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львы будут чуствовать себя прекрасно. Но звезды не советуют нагружать себя делами, ведь это сразу скажется на самочувствии.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В среду Девы почувствуют прилив сил и бодрости. Но звезды не советуют себя переоценивать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В среду звезды советуют Весам ответственно отнестись к своему самочувствию и заняться укреплением иммунитета.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам знаяться гимнастикой для лица в этот день. Это поможет привести кожу в тонус.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам звезды советуют хоть на день отказаться от вредных привычек. Их влияние на организм в этот день будет выше, чем обычно.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов в этот день могут возникнуть боли внизу живота. Это может быть как из-за проблем с пищеварением, так и из-за нервов. Звезды советуют уделить этому особое внимание.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям обратить внимание на свою спину. В этот день она может болеть. Лучше всего сразу обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день у Рыб могут возникнуть проблемы с пищеварением. Звезды не советуют есть жирную, жареную и сильно соленую пищу.

Как сообщали Українські Новини, повысить иммунитет можно с помощью чаев, а также овощей, фруктов и специй.