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17 марта 2020, вторник, 05:28 48 Инфографика
Lifestyle 2020-03-17T05:28:01+02:00
Українські Новини
Ракам не стоит взваливать все на себя, а Водолеям преподнесут подарок — гороскоп на вторник

Ракам не стоит взваливать все на себя, а Водолеям преподнесут подарок — гороскоп на вторник

Елена Новикова
советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В ближайшие несколько дней настроение почти всех знаков зодиака, по словам астрологов, будет соответствовать погоде. Подробнее об астрологическом прогнозе на вторник, 17 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день окружающие очень сильно будут нуждаться в Овнах. Звезды советуют не отказывать им в помощи, ведь в другой раз окружающие придут на помощь уже Овнам.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Удача будет следовать за Тельцами только в том случае, если преставители этого знака приложат немного усилий. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов ждет очень грустный и угрюмый день. Чтобы избежать этого, лучше всего провести вторник в компании близких. Они смогут поднять настроение.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды не советуют Ракам все дела взваливать на свои плечи. Лучше всего привлечь кого-то со стороны. Иначе есть риск не справиться.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львам следует быть внимательнее, чем обычно. Есть риск совершить большую ошибку.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день звезды советуют Девам проявить вся свою выдержку и хладнокровие. Особенно если представителям этого знака предстоит заключение сделок.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Во вторник Весам не следует делать несколько дел одновременно. Звезды уверяют, что это приведет к ошибкам.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день кто-то из близких может случайно обидеть Стрельцов. Звезды советуют не принимать это близко к сердцу, а просто обратить все в шутку.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам не жаловаться на свою судьбу в этот день. Лучше порадоваться тому, что есть. Ведь можно потерять и это, если не ценить.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Во вторник у Козерогов будет хороший день для занятия спортом. Звезды советуют не упускать этот шанс и хорошенько размять мышцы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день близкие захотят угодить Водолеям во всем. Звезды советуют наслаждаться этим моментом, ведь приятный подарок неизбежен.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Во вторник у Рыб будет простая формула успеха. Звезды уверяют, что просто нужно правильно делегировать обязанности.

Как сообщали Українські Новини, уже совсем скоро украинцы перейдут на летнее время.

Также некоторым знакам зодиака звезды советуют уделить внимание своему иммунитету.

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