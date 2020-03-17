Киоски "Союзпечать" прекращают продавать прессу и закроются на карантин

Акционерное общество "Агентство Союзпечать" 18 марта прекратит работу сети розничной торговли в связи с карантином.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель директора "Союзпечати" Алексей Бабанский.

"Мы как один из крупнейших распространителей прессы работаем в тесном контакте с издателями. Сегодня утром нашей компанией было принято решение о приостановке с 17 марта приема и обработки прессы и закрытии розничной сети с 18 марта", - сообщил Бабанский.

Свое решение дирекция мотивирует невозможностью обеспечить нормальный график работы, а также потому, что персонал не может попасть на рабочие места, а большая часть работников попадает в группу повышенного риска.

Точки продажи закрываются как в Киеве, так и в регионах.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Верховной Рады Дмитрий Разуков подписал закон о борьбе с распостранением коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса Covid-19 в мире.