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17 марта 2020, вторник, 19:42 88
Политика 2020-03-17T19:43:12+02:00
Українські Новини
Более 7 тыс. украинцев вернулись из Египта, - МИД

Более 7 тыс. украинцев вернулись из Египта, - МИД

Таня Войтюк
МИД, Египет, Коронавирус, украинцы в Египте
Самолет Boeing.Фото: boeing.com
Самолет Boeing.Фото: boeing.com

В то время как МИД пообещало вернуть граждан Украины обратно домой в течении трех дней, более 7 тыс. украинцев вернулись в Украину из египетских курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады после закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

В МИД отметили, что в связи с быстрым распространением коронавируса украинские посольства и консульства работают в экстренном режиме.

"За сегодня уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6 112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, туристическая компания JoinUp начала эвакуировать украинских туристов из курортов в Египте.

Также с круизного лайнера Grand Princess, который был изолирован у берегов Калифорнии в связи с коронавирусной эпидемией, удалось вывезти 46 украинцев, которые приземлились в аэропорту "Борисполь".

Ранее цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.

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