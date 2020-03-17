Более 7 тыс. украинцев вернулись из Египта, - МИД

В то время как МИД пообещало вернуть граждан Украины обратно домой в течении трех дней, более 7 тыс. украинцев вернулись в Украину из египетских курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады после закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

В МИД отметили, что в связи с быстрым распространением коронавируса украинские посольства и консульства работают в экстренном режиме.

"За сегодня уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6 112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, туристическая компания JoinUp начала эвакуировать украинских туристов из курортов в Египте.

Также с круизного лайнера Grand Princess, который был изолирован у берегов Калифорнии в связи с коронавирусной эпидемией, удалось вывезти 46 украинцев, которые приземлились в аэропорту "Борисполь".

Ранее цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.