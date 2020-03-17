В Google рассказали, как продуктивно работать из дома во время карантина

Многие компании перевели свои команды на удаленный режим работы из-за общенационального карантина в связи со вспышкой коронавируса в мире. Прежде всего нужно убедиться, что ваша команда обеспечена всеми необходимыми инструментами и процессами перед тем, как переходить с работы в офисе к работе из дома. Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.

После перехода на дистанционную работу можно выполнить еще несколько дополнительных шагов для более эффективного взаимодействия:

Создайте онлайн-группу для вашей команды, чтобы легко оставаться на связи. Группа с электронными адресами всех членов команды позволяет быстро обмениваться информацией, а чат-комнату можно использовать для быстрого обсуждения. Проверьте доступ к важным документам, чтобы сотрудники могли их редактировать и комментировать, если нужно. Можно даже создать совместный диск, где ваша команда может хранить, искать и получать доступ к файлам с любого устройства. Планируйте встречи заранее. Настройте события в календаре, создайте план обсуждения и добавьте к событию соответствующие документы. Также убедитесь, что все умеют пользоваться видеоконференциями.

Теперь, когда ваша команда создана и все готовы работать дома, важно чтобы сотрудники взаимодействовали друг с другом. Вот несколько советов, как это организовать:

Ежедневно проводите встречи, чтобы оставаться на связи со своими коллегами. Работа в домашних условиях для некоторых может быть изоляцией, а видеоконференции - это прекрасный способ для общения. Сделайте так, чтобы вас было видно на камере, когда это уместно; презентуйте соответствующий контент и задавайте вопросы, чтобы поддерживать разговор. Если часовые пояса мешают всем присоединяться к встрече, запишите ее - убедившись, что участники не прочь записи. Регулярно делитесь задачами и обновлениями. Независимо от того, чат это или совместный документ, который все обновляют, или записи о том, что сделано, - это отличный способ оставаться на связи, информировать и следить за проделанной работой. Вы также можете создать внутренний сайт для консолидации важной информации и ресурсов в одном месте для своей команды или для более широкого обмена информацией с вашей организацией. Соблюдайте рабочий этикет. То, что члены вашей команды не в офисе, не означает, что они не заняты. Проверяйте календари (ред. - Google-календари) коллег перед тем, как запланировать встречи, а начиная разговор в чате, уточните сначала, удобно ли сейчас разговаривать. Вы также можете информировать своих коллег о собственной доступности, настроив рабочее время и статус в календаре. Таким образом, если член команды попытается запланировать встречу с вами в нерабочее время, он получит предупреждение.

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