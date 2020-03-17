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17 марта 2020, вторник, 14:29 33
Финансы 2020-03-17T14:29:33+02:00
Українські Новини
Украинцам компенсируют 50% зарплаты в случае самоизоляции

Украинцам компенсируют 50% зарплаты в случае самоизоляции

Валерия Драгомирова
Зарплата, Карантин, Компенсация, Фонд соцстрахования
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Фонд соцстрахования будет компенсировать 50% зарплаты в случае самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщила во время брифинга руководитель Фонда соцстрахования Елена Дума, передают Українські Новини.

"Сегодня утвержден закон, который также расширил перечень страховых случаев. Так, на время самоизоляции под медицинским наблюдением и пребывания в больницах для предотвращения распространения коронавируса Фонд соцстрахования будет компенсировать 50% заработка", - сказала она.

При этом она добавила, что упрощена процедура получения больничных листов.

"Во время карантина действует особый порядок выдачи листов нетрудоспособности", - добавила Дума.

По ее словам, Фонд соцстраха готов консультировать и оказывать соответствующую помощь населению.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров утвердил бюджет фонда социального страхования с доходами 29,22 млрд гривен (с учетом остатка на начало года) и расходами 29,19 млрд гривен на 2020 год.

Кроме того, пенсионерам выплатят по 1 тыс. гривен помощи.

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