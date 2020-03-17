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17 марта 2020, вторник, 13:24 244
Политика 2020-03-17T13:24:09+02:00
Українські Новини
Миссия ВОЗ не смогла приехать в Черновцы из-за закрытия границ

Миссия ВОЗ не смогла приехать в Черновцы из-за закрытия границ

Ольга Фандорина
ВОЗ, Черновцы, коронавирус в Черновцах, Миссия ВОЗ
Коронавирус. Изоляция. Карантин. Фото: Facebook/ОДА
Коронавирус. Изоляция. Карантин. Фото: Facebook/ОДА

Миссия ВОЗ оценила работу медицинской отрасли Черновицкой области по видеосвязи. Об этом сообщает во вторник, 17 марта, пресс-служба Черновицкой ОГА.

Работники Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА провели скайп-совещание с экспертами ВОЗ.

"Специалисты ВОЗ проанализировали случаи заболевания COVID-19 в Черновицкой области, алгоритм и тактику действий соответствующих служб. Приятно отметить, что по оценке экспертов, работники медицинской отрасли Черновицкой области действуют правильно, четко и скоординировано, принимают правильные эпидемиологические и клинические решения", - говорится в сообщении.

Специалисты миссии ВОЗ была вынуждена вернуться в свои страны в связи с закрытием границ, поэтому не смогла непосредственно посетить Черновцы.

Как сообщали Українськi Новини, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

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