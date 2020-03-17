На міжбанку гривня подешевшала до 27,01 UAH/USD

В той час, як на "чорному" ринку гривня наближається до рівня 29 UAH\/USD, котирування на міжбанківському валютному ринку продовжують рости і досягли рівня 27,00-27,02 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили банкіри. "Чергова планка в 27 гривень подолана. Панічні настрої продовжують домінувати", - сказав представник одного з найбільших банків з українським капіталом. Представник банку зі 100%-м іноземним капіталом повідомив, що в банках починає закінчуватися готівковий долар. Банкіри важко прогнозувати подальшу ситуацію на валютному ринку. Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 19 коп. в понеділок знизився на 50 коп. до 26,70 UAH\/USD. Курс гривні за заявками фізичних осіб на неофіційному ринку у вівторок на продаж становить 28,78 UAH\/USD, купівлі - 27,92 UAH\/USD. В той час, як Нацбанк намагається стримати курс гривні, він зазначає, що в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти.