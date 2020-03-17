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17 березня 2020, вівторок, 11:07 4
Фінанси 2020-03-17T11:12:11+02:00
Українські Новини
На міжбанку гривня подешевшала до 27,01 UAH/USD

На міжбанку гривня подешевшала до 27,01 UAH/USD

Сергій Жолобецький
Валюта, Карантин, курс гривні, Гривня, долари, Паніка, Коронавірус
Девальвація гривні триває
Девальвація гривні триває

В той час, як на "чорному" ринку гривня наближається до рівня 29 UAH/USD, котирування на міжбанківському валютному ринку продовжують рости і досягли рівня 27,00-27,02 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили банкіри.

"Чергова планка в 27 гривень подолана. Панічні настрої продовжують домінувати", - сказав представник одного з найбільших банків з українським капіталом.

Представник банку зі 100%-м іноземним капіталом повідомив, що в банках починає закінчуватися готівковий долар.

Банкіри важко прогнозувати подальшу ситуацію на валютному ринку.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 19 коп. в понеділок знизився на 50 коп. до 26,70 UAH/USD.

Курс гривні за заявками фізичних осіб на неофіційному ринку у вівторок на продаж становить 28,78 UAH/USD, купівлі - 27,92 UAH/USD.

В той час, як Нацбанк намагається стримати курс гривні, він зазначає, що в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти.

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