На міжбанку гривня подешевшала до 27,01 UAH/USD

В той час, як на "чорному" ринку гривня наближається до рівня 29 UAH/USD, котирування на міжбанківському валютному ринку продовжують рости і досягли рівня 27,00-27,02 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили банкіри.

"Чергова планка в 27 гривень подолана. Панічні настрої продовжують домінувати", - сказав представник одного з найбільших банків з українським капіталом.

Представник банку зі 100%-м іноземним капіталом повідомив, що в банках починає закінчуватися готівковий долар.

Банкіри важко прогнозувати подальшу ситуацію на валютному ринку.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 19 коп. в понеділок знизився на 50 коп. до 26,70 UAH/USD.

Курс гривні за заявками фізичних осіб на неофіційному ринку у вівторок на продаж становить 28,78 UAH/USD, купівлі - 27,92 UAH/USD.

В той час, як Нацбанк намагається стримати курс гривні, він зазначає, що в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти.