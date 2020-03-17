За цінами на лікарські засоби і соціально значущі товари встановили контроль

Верховна Рада встановила за Кабінетом Міністрів контроль над цінами на лікарські засоби і соціально значущі товари, а також ввела штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину.

За ухвалення законопроекту №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавирусной хвороби (COVID-19)", в цілому проголосували 344 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, Рада встановила контроль з боку Кабміну за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення і соціально значущі товари.

ці заходи були введені як заходів тимчасового характеру.

Авторами законопроекту виступили голова комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), депутати Верховної Ради Вікторія Сюмар (фракція "Європейська солідарність"), Наталія Королевська (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), Лариса Білозір (член депутатської групи "За майбутнє"), Сергій Вельможний (член депутатської групи "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебийніс (фракція "Слуга народу"), перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") і депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина" Валерій Дубіль.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавіруса.

Тим часом у Києві коронавірусом захворів київський студент і туристка, яка побувала у Франції.