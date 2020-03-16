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16 марта 2020, понедельник, 22:01 282
Финансы 2020-03-16T22:29:41+02:00
Українські Новини
Кредит за квартиру можно будет не платить во время карантина - законопроект

Кредит за квартиру можно будет не платить во время карантина - законопроект

Кира Молчанова
Законопроект, Кредит, Депутаты, Карантин, Ипотека, коронавирус в Украине
Крадит. Фото: pexels
Крадит. Фото: pexels

Пока препараты для борьбы с коронавирусом предлагают ввозить без пошлин, 9 депутатов предлагают Верховной Раде поручить Кабинету Министров в течение двух дней разработать нормативно-правовые акты, которыми будет урегулировано недопущение взыскания ипотеки на период карантина.

Об этом говорится в законопроекте №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", зарегистрированном в Раде 16 марта, передают Українські Новини.

Законопроектом предлагается поручить Кабмину приостановить обязанности исполнения основного обязательства по ипотеке, и урегулировать недопущение обращения взыскания на предмет ипотеки на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), депутаты Верховной Рады Виктория Сюмар (фракция "Европейская солидарность"), Наталья Королевская (фракция "Оппозиционная платформа &ndash; За життя"), Лариса Билозир (член депутатской группы "За будущее"), Сергей Вельможный (член депутатской группы "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебейнос (фракция "Слуга народа"), первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") и депутат Верховной Рады от фракции "Батьківщина" Валерий Дубиль.

Как сообщали Українськi Новини, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

С 17 марта Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

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