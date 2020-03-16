В Нидерландах из-за коронавируса закрыли все школы и бары, а жители стоят в очередях за каннабисом

В то время, как в США из-за коронавируса жители скупают массово огнестрельное оружие, в Нидерландах после того, как власти заявили о закрытии с понедельника всех школ и детских центров, жители стоят в кофешопах за каннабисом. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что с понедельника закрываются также школы и детские центры.

Школы будут открыты только для детей родителей, имеющих жизненно важную работу, например, тех, кто работает в здравоохранении или службах быстрого реагирования.

Кроме того, в соцсетях появились фотографии, где жители выстраюватся в очереди в кофешопы, в которых продают каннабис. В воскресенье многие пытались пополнить запасы до закрытия.

People standing in line to buy weed, right before the Netherlands went on lockdown. #COVID19 pic.twitter.com/ChfXjzuOT6 — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 15, 2020

В понедельник вечером премьер-министр Марк Рютте выступит с речью к нации из кризисной ситуации.

По последним данным, в Нидерландах зафиксировано 1135 случаев заражения коронавирусом, 12 пациентов умерли.

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