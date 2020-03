В Нидерландах из-за коронавируса закрыли все школы и бары, а жители стоят в очередях за каннабисом

Отмечается, что с понедельника закрываются также школы и детские центры.

Школы будут открыты только для детей родителей, имеющих жизненно важную работу, например, тех, кто работает в здравоохранении или службах быстрого реагирования.

Кроме того, в соцсетях появились фотографии, где жители выстраюватся в очереди в кофешопы, в которых продают каннабис. В воскресенье многие пытались пополнить запасы до закрытия.

People standing in line to buy weed, right before the Netherlands went on lockdown. #COVID19 pic.twitter.com/ChfXjzuOT6