підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • У Нідерландах через коронавірус закрили всі школи і бари, а жителі стоять у чергах за каннабісом
16 березня 2020, понеділок, 11:53 78
Світ 2020-03-16T21:00:08+02:00
Українські Новини
У Нідерландах через коронавірус закрили всі школи і бари, а жителі стоять у чергах за каннабісом

У Нідерландах через коронавірус закрили всі школи і бари, а жителі стоять у чергах за каннабісом

Елизавета Кесельман
Нідерланди, Коронавірус, Каннабіс, Закриття шкіл
Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

В той час, як у США через коронавірус жителі скуповують масово вогнепальну зброю, в Нідерландах після того, як влада заявила про закриття з понеділка всіх шкіл і дитячих центрів, жителі стоять в чергах у кавові шопи за каннабісом. Про це повідомляє Politico.

Наголошується, що з понеділка закриваються також школи та дитячі центри.

Школи будуть відкриті тільки для дітей батьків, що мають життєво важливу роботу, наприклад, тих, хто працює в охороні здоров'я або служби швидкого реагування.

Крім того, в соцмережах з'явилися фотографії, де жителі выстраюватся в черзі в кофешопи, в яких продають канабіс. В неділю багато намагалися поповнити запаси до закриття.

У понеділок ввечері прем'єр-міністр Марк Рютте виступить з промовою до нації з кризової ситуації.

За останніми даними, в Нідерландах зафіксовано 1135 випадків зараження коронавірусом, 12 пацієнтів померли.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ хочуть обмежити пересування по Україні через коронавірус.

Більше новин про: Нідерланди Коронавірус Каннабіс Закриття шкіл

Туроператори мають повернути українських туристів в Україну, - Кулеба
Зеленський створив раду з протидії поширенню коронавірусу
Новини
У Раді пропонують доплати до зарплат медиків, які брали участь у ліквідації коронавірусу 21:02
НБУ намагається стримати курс гривні. У середу на міжбанку продано $238 млн 20:20
У Києві проводять недостовірні тести на коронавірус і помиляються з діагнозом 20:16
Вадим Столар надав Олександрівській лікарні 500 респіраторів та 800 комбінезонів, – журналіст 20:05
Коронавірус знайшли в Гренландії. Закриття кордонів не допомогло 19:57
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою 11:12
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Порошенко терміново вилітає до Києва через Лондон, де забере дітей, - ЗМІ 23:59
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
більше новин
Харків поки не буде закривати кафе, бари і ресторани
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok