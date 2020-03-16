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  • Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальні зброї
16 березня 2020, понеділок, 10:48 47
Америка 2020-03-16T12:30:03+02:00
Українські Новини
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальні зброї

Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальні зброї

Елизавета Кесельман
США, Америка, Коронавірус, боротьба з коронавірусом
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun

Після того, як для боротьби з коронавірусом у заражені регіони США почали відправляти військових, на сьогоднішній день жителі Штатів в паніці почали масово скуповувати вогнепальну зброю і патрони через побоювання, що через пандемію в країні перестануть нормально функціонувати сили правопорядку. Про це передає Fox News.

Зокрема, американці рішуче налаштовані на захист своїх сімей у зв'язку з високим рівнем злочинності у США, яка є на рівні з пандемією коронавірусу.

"Якщо наші поліцейські заразяться, хто буде патрулювати вулиці, хто буде нас охороняти? Не хочеться, щоб тебе пограбували. Потрібно самому захищати себе і свою сім'ю", - заявив один з покупців у збройовому магазині в Каліфорнії.

Власник одного магазину зброї в Каліфорнії зазначив, що коли люди не відчувають себе в безпеці, продажу зброї йдуть вгору, тому продажі гвинтівок, рушниць, пістолетів, револьверів, а також боєприпасів до них в останні кілька тижнів злетіли в п'ять разів.

У той же час, мер міста Іллінойс (штат на Середньому Заході США) заявив про те, що влада не стане обмежувати продаж зброї на воні пандемії коронавіруса, проте закликали мешканців не піднімати паніку.

Як повідомляли Українські Новини, за даними на 16 березня, коронавірусом заразилися 168 тисяч осіб.

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