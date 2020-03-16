Футбольные еврокубки УЕФА могут получить неожиданную формулу завершения турниров

Не исключено, что финальные части Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА по футболу нынешнего сезона пройдут по совершенно новым правилам. Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса, руководители Союза европейских футбольных ассоциаций приняли решение приостановить проведение всех матчей популярных континентальных турниров.

Однако d минувшие выходные появилась информация, что в УЕФА работают над формулой своевременного окончания данных соревнований. В частности, один из вариантов финальных поединков может представлять из себя формат "Финала четырех". А именно: четыре команды, которые дойдут до полуфинала, будут бороться за титул в двух полуфиналах в одном матче и в финале. Три поединка будут проведены в одном городе, Стамбуле, который должен был принять традиционный финал Лиги чемпионов УЕФА 30 мая. По такому же плану, возможно, пройдут и последние четыре завершающих матча и в Лиге Европы, которые будет принимать польский Гданьск.

Проект будет поставлен на голосование во вторник, на совещании, которое, как сообщали ранее Українські Новини, проведут представители 55 ассоциаций УЕФА, с которыми будет огрганизована видеоконференция. Секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций Джорджио Маркетти отвечает за представление такого плана, который считается наиболее осуществимым, учитывая, что в настоящее время никто не знает, когда можно остановить кризис коронавируса, сообщает портал as.com.

Среди тем предстоящей видеоконференции должны быть представлены варианты проведения всех внутренних и международных турниров, в том числе ЕВРО-2020.

Между тем, ранее Українські Новини информировали, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), как главный орган управления континентальным футболом официально заявил о том, что не планирует на данный момент переносить проведение европейского футбольного чемпионата из-за вспышки коронавируса.

"Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи с представителями международной и местной власти относительно ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - заявили в пресс-службе УЕФА.