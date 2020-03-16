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16 березня 2020, понеділок, 09:39 28
Спорт 2020-03-16T10:30:02+02:00
Українські Новини
Футбольні єврокубки УЄФА можуть отримати неочікувану формулу завершення турнірів

Футбольні єврокубки УЄФА можуть отримати неочікувану формулу завершення турнірів

Павло Твердохліб
Спорт, Футбол, Ліга чемпіонів УЄФА, УЄФА, УЄФА Євро-2020, Коронавірус, Ліга Європи УЄФА
Футбол під час спалаху коронавіруса Фото: Facebook
Футбол під час спалаху коронавіруса Фото: Facebook

Не виключено, що фінальні частини Ліги Чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА з футболу нинішнього сезону пройдуть за абсолютно новими правилами. Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавіруса, керівники Союзу європейських футбольних асоціацій прийняли рішення призупинити проведення всіх матчів популярних континентальних турнірів.

Однак на минулих вихідних з'явилася інформація, що в УЄФА працюють над формулою своєчасного закінчення даних змагань. Зокрема, один з варіантів фінальних поєдинків може представляти із себе формат "Фіналу чотирьох". А саме: чотири команди, які дійдуть до півфіналу, будуть боротися за титул в двох півфіналах в одному матчі і у фіналі. Три поєдинки будуть проведені в одному місті, Стамбулі, який мав прийняти традиційний фінал Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня. За таким самим планом, можливо, пройдуть і останні чотири завершальні матчі і у Лізі Європи, які буде приймати польський Гданськ.

Проект буде поставлений на голосування у вівторок, на нараді, яку, як повідомляли раніше Українські Новини, проведуть представники 55 асоціацій УЄФА, з якими буде огрганізована відеоконференція. Секретар Спілки європейських футбольних асоціацій Джорджіо Маркетті відповідає за подання такого плану, який вважається найбільш здійсненним, враховуючи, що в даний час ніхто не знає, коли можна зупинити кризу коронавіруса, повідомляє портал as.com.

Серед тем прийдешньої відеоконференції мають бути представлені варіанти проведення всіх внутрішніх і міжнародних турнірів, в тому числі і Євро-2020.

Тим часом, раніше Українські Новини інформували, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), як головний орган управління континентальним футболом офіційно заявив про те, що не планує на даний момент переносити проведення європейського футбольного чемпіонату через спалах коронавіруса.

"Євро-2020 стартує 12 червня в Римі. УЄФА знаходиться на зв'язку з представниками міжнародної та місцевої влади щодо ситуації з коронавірусів. Зараз немає необхідності міняти щось в наявному розкладі турніру. Це питання буде знаходитися під постійним контролем", - заявили в прес -службі УЄФА.

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