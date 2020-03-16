Несмотря на 27 случаев коронавируса, Беларусь считает карантин "нецелесообразным"

Несмотря на наличие в Беларуси случаев коронавируса, Министерство здравоохранения Беларуси считает, что вводить карантин в стране в связи с распространением в мире коронавируса не нужно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, в министерстве считают, что закрытие границы страны не поможет в борьбе с распространением коронавируса.

"В последнее время в социальных сетях и блогосфере возникают панические настроения и критика действий либо, как многие считают, бездействий Минздрава по ряду вопросов. В связи с этим министерство считает необходимым задать нашим оппонентам следующие вопросы: каким образом закрытие границы Республики Беларусь способно гарантированно предотвратить завоз коронавирусной инфекции в нашу страну? Если ни одно государство мира, которое применило данную меру, не запретило въезд своим гражданам, потому что это невозможно технически и неправильно морально-этически", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также Минздрав Беларуси считает нецелесообразным объявление карантина.

"Какой эффект ожидается от закрытия детских садов и начальной школы? Если уже хорошо известно, что дети болеют [COVID-19 - Ред.] гораздо реже. А летальных исходов не было выявлено вообще ни одного", - отметили в пресс-службе.

Отметим, что, по данным ведомства, в Беларуси коронавирус выявлен у 27 граждан, из них первые трое выписаны из больницы. Кроме того, у пятерых студентов одного из вузов предварительный тест дал положительный результат на наличие коронавируса, проводится уточняющая диагностика.

Как сообщали Українські Новини, за сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Тем временем у эвакуированных из Италии украинцев коронавирус не обнаружили.