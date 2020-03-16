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16 марта 2020, понедельник, 09:05 12
Силовые структуры 2020-03-16T09:06:11+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики 12 раз открывали огонь, ранены четверо военных

На Донбассе боевики 12 раз открывали огонь, ранены четверо военных

Анна Рудык
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, ранен украинский военный, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР

Вчера, 15 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены два украинских военных, еще двое - получили боевые ранения. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.  

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".     

"Вчера, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевое поражения", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, боевики обстреляли школу в Марьинке Донецкой области.

Также боевики подбили ракетой грузовик ВСУ.    

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