Водолеи почувствуют прилив вдохновения, а Рыбам не следует вступать в конфликты — гороскоп на понедельник

В то время, как воскресенье прошло хорошо почти у всех знаков зодиака, звезды уверяют, что для некоторых из них начало недели будет трудным. Подробнее об астрологическом прогнозе на понедельник, 16 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше у знака зодиака шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник Овнов будут окружать ложные доброжелатели. Но звезды уверяют, что Овны смогут справиться и с этим, если будут внимательнее следить за поведением и словами окружающих.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды уверяют, что Тельцы могут позволить себе не думать проблемах в этот день. Они подождут.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды не советуют Близнецам связываться в этот день с условностями. Это не принесет удовольствия. А вот проблемы принести могут.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков будет неудачный день для перемен. Потому звезды советуют задуматься о том, нужны ли они в данный момент.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды уверяют, что Львы могут пустить все на самотек в этот день. Негативных последствий это не принесет, а вот избежать стрессов поможет.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В понедельник Девы почувствуют неуверенность в себе. Но звезды уверяют, что реальных причин для этого на самом деле нет.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весы будут очень эмоциональными. Звезды советуют постараться сдерживать эмоции, чтобы они не стали причиной конфликтов с окружающими.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионы будут очень убедительными. День будет удачным для переговоров.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцам придется поработать над проблемой, которая уже давно казалась решенной.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козерогам распланировать день и четко следовать этому плану. Любое отступление от него может привести к потере времени.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В понедельник Володеи почувствуют прилив вдохновения. Но звезды советуют не сильно увлекаться, ведь это может привести к выгоранию в дальнейшем.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды не советуют Рыбам вступать в конфликты с близкими в этот день. Есть риск, что это приведет к очень большой и длительной ссоре.

Как сообщали Українські Новини, в апреле в Украину придут заморозки, а уже в мае будет изнуряющая жара.

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