Заморозки в апреле и изнуряющая жара в мае: синоптики дали прогноз погоды на весну

После аномально теплой зимы весна в Украине также ожидается намного теплее нормы. По прогнозам синоптиков, в апреле ожидается летняя жара до +27, зато начало лета будет экстремально холодным и даже штормовым. Кроме того, летом ожидается сильныя засуха, которая отразится на урожае.

Согласно прогнозу синоптиков AccuWeather, больше всего пострадает Восточная Европа. "Тепло будет поступать в течение всего сезона из Польши в страны Балтии, Беларусь и Украину", – сказано в прогнозе.

Отмечается, что в Украине в мае на протяжении нескольких дней температура будет держаться на уровне +27 и выше.

Такая же ситуация будет в Литве, Латвии и Эстонии.

"После мягкой и более сухой, чем обычно, зимы эти районы будут подвергаться повышенному риску засухи в течение сезона", – прогнозируют синоптики.

В то же время, согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, весна будет дружной. В середине апреля по ночам возможны заморозки, а май порадует практически летним теплом, пишут "Факты".

По его словам, март будет классическим: небольшие осадки, которые иногда будут перерастать в сильные. "До конца первой декады очень ветрено, — говорит синоптик. — Температура в этот период будет колебаться: ночью — минус, а днем преимущественно плюс. Во второй декаде марта погода улучшится, осадков ожидается немного. После 10 марта будут наблюдаться температурные качели, а потом существенно потеплеет и до конца второй десятидневки будет комфортная температура. Последняя декада марта тоже не разочарует. Несмотря на незначительное похолодание, весна уже не отступит. Осадки ожидаются небольшие", - считает синоптик.

Начало апреля, по его словам, будет прохладным, возможны небольшие осадки. В средине первой декады придет потепление. После 10-го числа потепление продолжится — с небольшими перерывами на день-два, по ночам возможны заморозки. Перед Пасхой, которая в этом году будет 19 апреля, еще потеплеет, но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. Только третья декада, по мнению Деркача, принесет больше осадков, но значительного повышения температуры придется подождать.

Май начнется с небольших осадков, но это не отразится на температуре воздуха, которая будет подниматься и достигнет своего пика примерно на экваторе первой декады. На термометрах, по словам народного синоптика, можно будет увидеть практически летние показатели. Такое тепло продержится и захватит начало второй декады. А вот дальше дожди немного "утихомирят" температуру, умеренные показатели которой сохранятся до конца второй десятидневки. Последняя декада порадует настоящим теплом, правда, пройдут кратковременные дожди — день-два. Ожидается, что в конце месяца пройдут ливневые дожди и похолодает.

А вот лето, по мнению синоптика, принесет интенсивные дожди со шквалами и градом.

В то же время, синоптики переживают за весеннюю зелень, которая может засохнуть до прихода летних дождей. Такое мнение высказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Сегодня". По его мнению, майские цветы могут увять без полива уже к лету.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков, – рассказал нам Горбань. – После двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется жара. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", - считает синоптик.

В то же время, синоптик обещает чуть ли не тропические ливни уже с первых дней лета.

Прогноз погоды в Украине на весну-2020 от народного синоптика.

Как сообщали Українські Новини, в связи с тем, что в Украине были аномально теплые зима и осень, Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодия.

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем.