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15 марта 2020, воскресенье, 05:28 493 Инфографика
Lifestyle 2020-03-15T05:28:02+02:00
Українські Новини
Близнецы могут совершить большую ошибку, а Львам понадобится эмоциональная разрядка — гороскоп на воскресенье

Близнецы могут совершить большую ошибку, а Львам понадобится эмоциональная разрядка — гороскоп на воскресенье

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: horoscopes.rambler.
Гороскоп. Фото: horoscopes.rambler.

Если 14 марта хороший день был у Раков и Водолеев, то уже 15 марта все изменится. А подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на воскресенье, 15 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше у знака зодиака шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии, тем больше у знака зодиака шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день Овнам покажется, что жизнь загнала их в угол. Но звезды уверяют, что белая полоса начнется уже очень скоро.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам не капризничать в этот день. Даже самый маленький каприз может обернуться неприятными последствиями в этот день.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В воскресенье Близнецы окажутся на пороге совершения крупной ошибки. Звезды советуют представителям этого знака зодиака быть максимально внимательными, чтобы вовремя это заметить.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды уверяют, что Ракам тяжело будет найти общий язык с окружающими в этот день. Если Раки не хотят испортить отношения, то лучше всего отказаться от общения с людьми.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам понадобится эмоциональная разрядка. В воскресенье звезды советуют представителям этого знака постараться дать чувствам выход. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

На Дев в воскресенье свалится большое количество информации, переварить ее в одиночку. Звезды советуют обратиться к кому-то за помощью.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам не особо напрягаться в этот день. Лучше всего посвятить день отдыху. Это поможет восстановить энергию перед рабочей неделей.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В воскресенье Скорпионы смогут удивлять окружающих своей загадочностью. Лучше избегать общения с людьми, если хотите избежать этого.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы могут позволить себе немного эгоизма в этот день. Кто-то из окружающих может обидеться из-за этого, но большинство начнет уважать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды будут на стороне Козерогов в этот день. Звезды советуют использовать этот шанс для реализации давних целей.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеев ждет масса дел в этот день, а времени будет мало, но звезды уверяют, что в конечном итоге представители этого знака со всем справятся.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день звезды не советуют Рыбам строить планы. Живите текущим моментом. Это поспособствует тому, что представители этого знака получат максимальное удовлетворение от выходного дня.

Как сообщали Українські Новини, 15 марта в Украину придет антициклон Helge, а погода летом обещает быть переменчивой.

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