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15 березня 2020, неділя, 20:33 19
Суспільство 2020-03-15T22:15:02+02:00
Українські Новини
Літак з евакуйованими з Італії українцями очікують в Борисполі до 23.00

Літак з евакуйованими з Італії українцями очікують в Борисполі до 23.00

Кира Молчанова
SkyUp, Італія, Словенія, Венеція, Коронавірус, коронавірус в Італії
Літак. Посадка.Фото: pixabay
Літак. Посадка.Фото: pixabay

Літак авіакомпанії SkyUp доставить 123 українця з Венеції (Італія) в Бориспіль (Київ) сьогодні, близько 23:00.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу в неділю, передають Українські Новини.

"Будемо орієнтовно в 22:30-23:00 зустрічати борт вже в аеропорту Бориспіль", - сказав він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що всього на борту знаходиться 123 особи, з яких 98 осіб з автобусів, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, та 25 осіб, які виявили бажання повернутися в Україну за пропозицією Міністерства закордонних справ України.

Він також повідомив, що раніше 28 громадян виявили бажання повернутися в Україну, але пізніше 3 з них не прибули вчасно на реєстрацію на рейс.

Крім цього, Кулеба зазначив, що 2 громадян, які повертаються в Україну, мають дозвіл на постійне проживання в країні, і ще 2 громадян мають, крім українського паспорта, паспорта інших держав.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

13 березня Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна евакуює українців з Італії та Словенії.

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