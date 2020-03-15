Літак з евакуйованими з Італії українцями очікують в Борисполі до 23.00

Літак авіакомпанії SkyUp доставить 123 українця з Венеції (Італія) в Бориспіль (Київ) сьогодні, близько 23:00.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу в неділю, передають Українські Новини.

"Будемо орієнтовно в 22:30-23:00 зустрічати борт вже в аеропорту Бориспіль", - сказав він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що всього на борту знаходиться 123 особи, з яких 98 осіб з автобусів, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, та 25 осіб, які виявили бажання повернутися в Україну за пропозицією Міністерства закордонних справ України.

Він також повідомив, що раніше 28 громадян виявили бажання повернутися в Україну, але пізніше 3 з них не прибули вчасно на реєстрацію на рейс.

Крім цього, Кулеба зазначив, що 2 громадян, які повертаються в Україну, мають дозвіл на постійне проживання в країні, і ще 2 громадян мають, крім українського паспорта, паспорта інших держав.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

13 березня Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна евакуює українців з Італії та Словенії.