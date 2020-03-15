МОЗ закликав закрити все, окрім аптек та магазинів

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець пропонує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування в разі погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом COVID-19

Про це йдеться в повідомленні Моз, передають Українські Новини.

"Необхідно закривати заклади громадського харчування і ТРЦ, повинні працювати тільки аптеки, продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, ввести дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені зібрання людей у групах до 10 осіб", - написав він.

Ємець зазначив, що, незважаючи на прохання деяких не нагнітати ситуацію, він не має наміру замовчувати правду.

Він підкреслив, що сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи, і уряд має діяти на випередження.

"Ми не маємо права чекати масового зараження українців. Ми повинні діяти негайно, на випередження. Жорстко і без винятків", - зазначив він.

На його думку, лікарні повинні бути негайно перепрофільовані в інфекційні, а всі планові заходи повинні бути скасовані, і всі ресурси спрямовані на підготовку до боротьби з інфекцією.

Крім цього, МОЗ активно збирає кращих епідеміологів України і включає їх до складу Оперативного штабу.

Ємець закликав всіх українців не бути легковажними в цей час, не панікувати, а мобілізуватися, зібрати всі сили і допомогти собі, своїм близьким і своїм співгромадянам.

Як повідомляли Українські Новини, внаслідок пандемії COVID-19 Кабмін ввів карантин в навчальних закладах, рекомендував обмежити масові заходи, з 17 березня припиняється міжнародне авіаційне, залізничне і автобусне сполучення, забороняється в'їзд іноземців в Україну, крім тих, що мають вид на проживання в нашій країні.