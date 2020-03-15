"Новая почта" выделит 25 млн на закупку материалов для больниц для борьбы с коронавирусом

Группа компаний "Нова Пошта" в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Украине и введением карантина, выделяет 25 млн гривен на закупку необходимого оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в больницах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На эти средства также будут приобретены средства индивидуальной защиты и другие материалы, которые помогут противостоять вирусу.

"Мы решили помочь нашим врачам в борьбе с вирусной инфекцией и выделили на это 25 млн грн. Мы направим их на оснащение больниц в Полтаве и Полтавской области. Я призываю ответственный бизнес, который работает в Украине, поступить так же", - заявил соучредитель компании Вячеслав Климов.

В свою очередь совладелец "Новой Пошты" Владимир Поперешнюк обратился к медучреждениям с просьбой информировать общество о потребности в оборудовании и защитных материалах, чтобы к инициативе компании могли присоединиться другие предприниматели.

Он также обратился к правительству с предложением разработать ряд льгот для бизнеса на время кризиса.

"Бизнес в нашей стране никогда не чувствовал себя в идеальных условиях. Но сейчас речь идет о выживании и сохранении рабочих мест. Поэтому я обращаюсь к властям с предложением разработать ряд инициатив с целью улучшения условий для бизнеса: снижайте налоги, обеспечьте налоговые каникулы и тому подобное. Я уверен, что мы выйдем из этого кризиса достойно и станем еще сильнее", - заявил Поперешнюк.

Как сообщали Українські Новини, 16 марта в медучреждения передадут 10 млн медицинских масок.

Тем временем в связи с карантином в Украине предлагают закрыть все рестораны и другие публичные места.