МИД организовывают эвакуацию украинцев, застрявших на границе Италии и Словении

Министерство иностранных дел организовывает эвакуацию 100 украинцев, находящихся на границе Италии и Словении.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українські Новини.

"Сейчас мы организовываем эвакуацию 100 граждан, которые находятся на границе с Италией и Словенией. Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы максимально обеспечить людям комфорт, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах, и договориться с властью о рейсе и других важных вещах", - сообщил Кулеба.

Также он отметил, что на борту есть еще 100 мест, и украинские консулы уже делают объявления в северной Италии для тех, кто хочет эвакуироваться данным рейсом.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели, а до этого времени украинцам стоит придерживаться плана, который накануне озвучил президент в своем видеообращении в связи с распространением коронавируса COVID-19

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин намерен эвакуировать украинцев из Италии, где за сутки коронавирусом инфицировались более 5 тысяч людей.