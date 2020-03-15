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15 марта 2020, воскресенье, 17:40 874
Выборы 2020-03-15T17:41:39+02:00
Українські Новини
Несмотря на карантин из-за коронавируса, на выборы в 179 округе явилось более 22% избирателей,- "Опора"

Несмотря на карантин из-за коронавируса, на выборы в 179 округе явилось более 22% избирателей,- "Опора"

Таня Войтюк
Выборы, Коронавирус, Нардепы, округ 179, Избирательный округ №179
Выборы. Фото: prm.ua
Выборы. Фото: prm.ua

В то время как в Украине объявлен карантин, явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата в округе №179 Харьковской области по состоянию на 16:00 составляет 22,28%.

Об этом говорится в сообщении Гражданской сети "Опора" , передают Українські Новини.

Во время внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые происходили 21 июля 2019, явка избирателей этого округа в 16:00 составляла 41,76%.

Наблюдатели "Опоры" продолжают фиксировать незначительные нарушения законодательства.

В частности на УИК №630530 избиратель голосовала за пределами кабинки для голосования, нарушая тайну голосования.

Члены избирательной комиссии сделали ей замечание.

Также на УИК №630537 неизвестные повредили плакаты с предвыборной программой двух кандидатов в народные депутаты: Игоря Швайки и Николая Музыченко.

Участковая избирательная комиссия заменила поврежденные плакаты на новые.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 15 марта, в 8:00 в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области началось голосование на промежуточных выборах депутата Верховной Рады, которое продлится до 20:00.

Ранее кандидат в нардепы обратилась к Президенту с призывом перенести выборы на 179 округе из-за коронавируса.

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