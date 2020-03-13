Кандидат в нардепы обратилась к Президенту с призывом перенести выборы на 179 округе из-за коронавируса

Кандидат в нардепы по 179 избирательному округу в Харьковской области Татьяна Егорова-Луценко обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому и ЦИК с просьбой перенести выборы в связи с общенациональным карантином в Украине и пандемией коронавируса в мире.

- Я вижу беспокойство людей и нежелание принимать участие в выборах из-за объявления карантина в Украине, - заявила Татьяна Егорова-Луценко на своей странице в Facebook. - Чтобы не ставить под угрозу жизни и здоровье более чем 150 тысяч избирателей ради мандата для одного народного депутата, хочу обратиться к Владимиру Зеленскому и ЦИК с просьбой рассмотреть возможность переноса выборов ради безопасности наших граждан.

С аналогичными вопросами к ЦИК обратился в своем телеграмм - канале и народный депутат Максим Бужанский.

"Мне очень неудобно беспокоить ЦИК, но хотелось бы знать, как сочетаются между собой карантин из-за коронавируса и выборы на 179 - м мажоритартном округе 15 марта? Кто возьмет на себя ответственность за здоровье десятков тысяч людей, которые в один день соберутся все вместе на избирательных участках? Почему ЦИК не выступает с инициативой отложить выборы на три недели в связи с возникшей ситуацией? И никак не комментирует ее, как будто никакого карантина нет, и ВОЗ просто шутки шутит насчет пандемии?"

Напомним, ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. Заболевание зафиксировано на всех континентах, кроме Антарктиды.

По состоянию на 12 марта в мире насчитывается более 121 тысячи заболевших и свыше 4 тысяч погибших от заболеваний, вызванных коронавирусом COVID - 19. Большинство из погибших и тех, кто находится в критическом состоянии - люди старшего возраста.