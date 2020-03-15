В МАУ объяснили с чем связан рост цен на авиабилеты

Пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которые ранее подняли резко повысили цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины,

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українські Новини.

"Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному и тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме", - говорится в нем.

Отмечается, что эта система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей, таких, как интенсивность продаж, спрос на период времени и тому подобное.

Цифровые алгоритмы анализируют объем запросов на покупку авиабилетов и перечисляют их стоимость в соответствии с количеством пользователей, которые одновременно заходят в глобальную систему бронирования для заказа билета и создания бронирования.

Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса со соответствующей корректировкой стоимости.

Как сообщали Українські Новини, Киевское областное территириальное управление Антимонопольного комитета изучает факт резкого повышение цен авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" после объявления о прекращении международного авиасообщения с 17 марта.

Тем временем в Египте на карантине в отелях застряли украинцы, которых пока не планируют эвакуировать.