Весам нужно будет быстро принимать решения, а Рыбам не следует ходить на шопинг — гороскоп на субботу

Звезды уверяют, что суббота будет насыщенной у всех знаков зодиака. К примеру, у Раков и Водолеев будет удачный день, который не испортит даже плохая погода. Подробнее об астрологическом прогнозе на субботу, 14 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В субботу звезды советуют Овнам навестить близких. Но перед выходом из дома следует плотно поесть, ведь дорога будет не скучная, но долгая.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день звезды не советуют Тельцам заключать пари. Также не следует говорить те вещи, в которых не уверены на все 100%.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В субботу Близнецы могут обрести хорошего союзника. Звезды советуют не отказываться от помощи в этот день, даже если она не нужна.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день Раки могут столкнуться с ситуацией, которая может разделить жизнь на "до" и "после". Но звезды уверяют, что это будет к лучшему.

Лев (23 июля – 22 августа)

В субботу Львы будут чувствовать себя немного растерянными. Звезды не советуют в этот день совершать важные сделки и принимать какие-либо решения.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам не прислушиваться в этот день только к своей интуиции. Лучше обращаться за советом к близким. Они смогут помочь.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день звезды советуют Весам быстро принимать решения. Иначе есть риск упустить неплохой шанс.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы в субботу будут очень обидчивыми. Но звезды советуют постараться не обижаться на близких. Обиды могут подпортить отношения.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В субботу звезды советуют Стрельцам руководствоваться только холодным расчетом и логикой. В противном случае воображение может увести не туда.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Субботу звезды советуют провести в компании родных или друзей. Это поможет избежать чувства одиночества.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день у Водолеев будет возможность отдохнуть. Но звезды советуют тщательно распланировать отдых, чтобы получить максимальное удовольствие.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды не советуют Рыбам ходить на шопинг в этот день. Есть риск, что Рыбы не смогут остановиться на одной покупке и потратят всю зарплату.

Как сообщали Українські Новини, некоторым знакам зодиака следует обратить внимание на состояние здоровья.

Также синоптики прогнозируют мощные ливни, жару и ураганы этим летом.