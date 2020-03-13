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13 марта 2020, пятница, 06:01 99 Карта
Жизнь 2020-03-13T08:01:49+02:00
Українські Новини
Вернутся морозы: синоптик предупредила о резкой смене погоды на выходных

Вернутся морозы: синоптик предупредила о резкой смене погоды на выходных

Надежда Комендантова
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Весна. Фото: Pinterest |
Весна. Фото: Pinterest |

В пятницу, 13 марта, в Украине начнется резкое похолодание, которое на выходных охватит всю страну.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook

"Карантин так карантин – подумала атмосфера и решила раз в начале карантинного режима в Украине существенно снизить температуру воздуха. Чтобы народ посидел дома, попил чайку, убрал, полежал с котом на диване и почитал детям книги, а не шастал невесть где", - сообщила синоптик.

По е словам, 13 марта на Западе и Севере плюс Винницкая область в течение дня ожидается +6 +12 градусов.

В то же время, большая часть центральной части, Юг и Восток еще задержатся в теплой воздушной массе, +10 +15, местами до +15 +18 градусов. Но на выходных и там похолодает.

Дожди в пятницу пройдут немного на Западе, немного на Востоке, вечером осадков станет больше и они распространятся еще и на центральную часть Украины.

Юг и Восток 13-го марта побудут без осадков.

В субботу дожди, даже местами с мокрым снегом, вероятны в западных и северных областях.

В воскресенье в Украине повсеместно будет сухо, может, и солнечно, но похолодает до "минусов".

В Киеве 13-го марта осадки маловероятны, в субботу пройдет холодный дождь, в воскресенье будет солнечно и морозно.

Температура воздуха в столице 13 марта 10 градусов, в субботу 7 градусов, в воскресенье 3 градуса.

В ночь на субботу и в ночь на воскресенье возможен небольшой мороз, до -2-4 градусов.

В субботу-воскресенье ожидается сильный ветер, предупредила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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