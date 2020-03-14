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14 березня 2020, субота, 12:05 56
Суспільство 2020-03-14T12:13:36+02:00
Українські Новини
У центрі Києва мітингують добровольці: пряма трансляція

У центрі Києва мітингують добровольці: пряма трансляція

Надежда Комендантова
Марш, Мітинг, Добровольці

14 березня в Україні відзначається день добровольця. З цієї нагоди в центрі Києва, на Михайлівській площі зібралися ветерани добровольчих формувань. Вони пройдуть маршем на урядовий квартал.

На акцію зібралося більше 1000 чоловік, повідомляє Інформатор.

Від Михайлівської площі хода вирушить до Офісу Президента і пройдуть через Майдан Незалежності, алею Небесної Сотні, вулицями Грушевського, Шовковичній, Інститутській, Банковій. Ходу будуть супроводжувати співробітники поліції, нацгвардії і ДСНС. Екстрені служби працюватимуть в посиленому режимі.

Зібралися ветерани АЗОВа, Правого сектора, батальйону Донбас та інших добробатів. Все проходить спокійно і без провокацій. На імпровізованій сцені виступають музиканти. 

Видання зазначає, що у зв'язку з карантином в Києві повинні були скасувати всі масові заходи, але на дану акцію все одно збираються люди. Організатори акції наголошують: ніяких судових заборон на проведення заходів до Дня добровольця немає. Вранці 14 березня на сайті мерії з'явилася інформація про те, що захід скасували.

День добровольця встановила 17 січня 2017 року Верховна Рада України. Саме 14 березня в 2014 році перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

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