Близнецам не следует пить много воды, а у Дев возможны проблемы со спиной — гороскоп здоровья на субботу

В то время, как на выходных Украину накроют морозы, важно уделить внимание своему здоровью. Подробнее о том, на что следует обратить внимание в субботу, 14 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнам не следует отказывать себе в сладком в этот день. Звезды уверяют, что умеренное употребление сладкого пойдет представителям знака зодиака на пользу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В субботу звезды советуют Тельцам уделить внимание уходовым процедурам для кожи. Особенно тем Тельцам, которые ранее имели с ней проблемы.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды не советуют Близнецам употреблять много воды в этот день, особенно на ночь. В этот день возможно появление отеков.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды уверяют, Раки могут воспользоваться альтернативными методами лечения. Однако применять их следует очень осторожно и под наблюдением врача.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день у Львов большие шансы подхватить вирусное заболевание. Звезды советуют избегать мест скопления людей и тщательно дезинфицировать руки.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам сходить к массажисту в субботу. Особенно тем Девам, которые ведут сидячий образ жизни. иначе есть риск возникновения проблем со спиной.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам звезды советуют обратить внимание на состояние дыхательных путей. Возможно понадобится консультация врача.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам в субботу не слеудет находиться на сквозняке. В этот день иммунитет представителей этого знака будет немного пониженным.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день у Стрельцов могут возникнуть проблемы с ЖКТ. Звезды советуют не нагружать желудок в этот день, а устроить разгрузочный день.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Чтобы избежать истощения нервной системы, Козерогам следует избегать стрессов в этот день. Также звезды советуют устроить себе отдых на природе, лучше всего за городом.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день звезды не советуют Водолеям использовать новые косметические средства. Велик риск появления аллергии.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам уменьшить нагрузку на глаза в этот день. Лучше всего отказаться от просмотра теливизора, телефона или компьютера.

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