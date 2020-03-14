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14 марта 2020, суббота, 06:10 21
Общество 2020-03-14T06:10:01+02:00
Українські Новини
Airbnb вводит специальные правила отмены жилья из-за коронавируса

Airbnb вводит специальные правила отмены жилья из-за коронавируса

Ярина Вацяк
Туризм, Коронавирус, airbnb, Коронавирус в мире, отмена бронирования
Поиск жилья Фото: airbnb.com.ua
Поиск жилья Фото: airbnb.com.ua

В то время, как Европа стала эпицентром пандемии Covid-19, cервис бронирования жилья Airbnb вводит специальные правила отмены бронирования на период пандемии коронавируса.

Так, для некоторых категорий путешественников Airbnb вводит бесплатную отмену бронирования жилья, говорится на сайте сервиса.

"Каждый день появляется все больше информации, и это может несколько сбивать хозяев с толку. Мы продолжим следить за ситуацией и оказывать обновленную информацию, как только ее получим. Вместе с этим, мы просим сообщество уважать тех хозяев и гостей, которые вынуждены отменить бронирование", - говорится в сообщении.

Бронирование, которые соответствуют критериям, можно отменить бесплатно, в частности:

  • гостями, которые путешествуют по регионам или из регионов, которые сильно пострадали от заболевания хозяевами в регионах, сильно пострадавших от заболевания, или которые принимают гостей из таких регионов
  • кем-либо, кто не может совершить путешествие через официальные ограничения на путешествия, с целью выполнения профессиональных медицинских обязанностей для борьбы с заболеванием, вследствие отмены рейсов воздушного или наземного транспорта по инициативе соответствующего перевозчика в связи со вспышкой COVID-19, или же в случае, если им диагностировали или подозревают инфицирование COVID-19.

Что происходит в случае отмены бронирования, на которое распространяется действие положения об отмене по уважительной причине:

  • Гость получит полный возврат средств (включая любые сборы)
  • Хозяева не будут платить никаких сборов за отмену бронирований
  • Airbnb вернет все сборы
  • Хозяева могут принимать новые бронирования на эти даты
  • Отмена никоим образом не повлияет на статус суперхозяина

Как сообщали Українські Новини, Украина закроет границы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 через 48 часов на 2 недели для иностранных граждан.

Польша также решила закрыть границы и объявляет режим эпидемической угрозы, чтобы не допустить завоза новых случаев коронавирусной инфекции.

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