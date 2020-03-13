Польща закриває кордони і вводить жорсткі заборони по всій країні

Польща оголошує режим епідемічної загрози і закрити кордони як і Україна, щоб не допустити завезення нових випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомив в п'ятницю прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє "Радіо Польща".

"Перед обличчям глобальної епідемії або оголошеною пандемії найважливіші слова - це безпека і відповідальність. Ми зобов'язані прийняти всі можливі заходи для забезпечення безпеки і здоров'я поляків. Це вимагає відповідальності. Відповідальних дій, які можуть забезпечити мінімізацію наслідків пандемії", - заявив глава польського уряду.

Польський кабмін також заборонив в'їзд у країну іноземців, закрив бари, кафе, ресторани і всі магазини, окрім продуктових. Більш того, всі поляки, які повертаються в країну, пройдуть 14-денний карантин. Також введено заборону на проведення заходів, аудиторія яких складає більше 50 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Україна закриє кордони для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 через 48 годин на 2 тижні для іноземних громадян.

Також Українські Новини писали про те, що робити українцям у разі відмови перевіряти на коронавірус.