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13 березня 2020, пʼятниця, 21:46 22
Європа 2020-03-13T22:16:30+02:00
Українські Новини
Польща закриває кордони і вводить жорсткі заборони по всій країні

Польща закриває кордони і вводить жорсткі заборони по всій країні

Ольга Фандорина
Польща, коронавірус в Європі, закриття кордону, Пандемія коронавірусу

Польща оголошує режим епідемічної загрози і закрити кордони як і Україна, щоб не допустити завезення нових випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомив в п'ятницю прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє "Радіо Польща".

"Перед обличчям глобальної епідемії або оголошеною пандемії найважливіші слова - це безпека і відповідальність. Ми зобов'язані прийняти всі можливі заходи для забезпечення безпеки і здоров'я поляків. Це вимагає відповідальності. Відповідальних дій, які можуть забезпечити мінімізацію наслідків пандемії", - заявив глава польського уряду.

Польський кабмін також заборонив в'їзд у країну іноземців, закрив бари, кафе, ресторани і всі магазини, окрім продуктових. Більш того, всі поляки, які повертаються в країну, пройдуть 14-денний карантин. Також введено заборону на проведення заходів, аудиторія яких складає більше 50 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Україна закриє кордони для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 через 48 годин на 2 тижні для іноземних громадян.

Також Українські Новини писали про те, що робити українцям у разі відмови перевіряти на коронавірус.

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