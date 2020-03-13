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13 марта 2020, пятница, 20:23 157
Медицина 2020-03-13T20:24:16+02:00
Українські Новини
На коронавирус в Украине обследовали за все время лишь 55 человек

На коронавирус в Украине обследовали за все время лишь 55 человек

Таня Войтюк
Коронавирус, Тест-системы, коронавирус в Украине, Covid-19, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

Помимо того, что Украина закрывает границы из-за пандемии коронавируса, а от коронавируса умерла украинка в Житомирской области, в Центре общественного здоровья всего исследовали 55 образцов у больных с подозрением на Covid-19. Среди них оказалось три положительных.

Об этом на брифинге сообщил и.о. главы ЦОС Игорь Кузин.

"Центр общественного здоровья исследовал 55 образцов. Из них три в работе. Получено 3 положительных образца, и по сути вчера был зафиксирован третий случай инфицирования новым коронавирусом. Суммарно в Украине было проведено более 500 исследований. По всем были проведены эпидрасследования", - сообщил он.

Кузин подчеркнул, что смерть женщины от коронавируса в Житомирской области произошла из-за позднего обращения в медучреждение. По его словам, есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения по захоронению – они рекомендуют проведение усиленного режима дезинфекции.

Кузин напомнил, что в случае появления симптомов ОРВИ, или если человек подозревает возможность инфицирования коронавирусной инфекцией, необходимо сообщить семейному врачу, который примет решение о необходимости тестирования и госпитализации, или сообщить экстренную медицинскую помощь.

Как сообщали Українські Новини, помимо границы, Украина также полностью закрывает авиасообщение с другими странами.

Тем временем двоих жителей Житомирской области проверяют на коронавирус.

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