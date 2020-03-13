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13 марта 2020, пятница, 17:23 3168
Политика 2020-03-13T17:43:47+02:00
Українські Новини
Из-за карантина "Интер" отменил съемки всех программ со зрителями

Из-за карантина "Интер" отменил съемки всех программ со зрителями

Ольга Фандорина
Интер, Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус, изолятор, карантин, медпункт Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Коронавирус, изолятор, карантин, медпункт Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Из-за объявленного в Украине карантина в связи со сложившейся обстановкой по распространению вируса СOVID-19 и следуя рекомендациям Министерства здравоохранения Украины и Киевской государственной городской администрации, "Интер Медиа Груп" приняла решение об изменении технологического графика запланированных съемок и режима работы сотрудников телеканалов группы.

В частности, минимум на 14 дней отменены все студийные съемки программ, предполагающие присутствие зрителей. Отменены все заграничные командировки. Также сотрудники, имеющие возможность работать удаленно, переводятся на внеофисный режим работы.

Кроме того, в зданиях офиса введены дополнительные профилактические меры и санитарная обработка мест общего пользования.

Как сообщали Українські Новини, в Житомирской области умерла пенсионерка из-за коронавируса.

12 марта подтвердили еще 1 случай заражения COVID-19. По состоянию на 13 марта в Украине подверждено 3 случая коронавируса.

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