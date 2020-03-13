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13 марта 2020, пятница, 14:11 440
Силовые структуры 2020-03-13T14:11:57+02:00
Українські Новини
СНБО решает, закрывать ли границы и авиасообщение: онлайн-трансляция брифинга

СНБО решает, закрывать ли границы и авиасообщение: онлайн-трансляция брифинга

Надежда Комендантова
СНБО, Брифинг, Коронавирус, Заседание СНБО, коронавирус в Украине

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проводит в пятницу заседание, на котором рассматриваются вопросы недопущения распространения в Украине коронавируса.

В частности, рассматривается вопрос о закрытии границ Украины и прекращении сообщения с некоторыми странами, где зафиксирована вспышка вируса.

Как сообщали Українські Новини, в Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 - киевляне.

12 марта в Украине подтвердили еще 2 случая заражения COVID-19.

Также три иностранца, прилетевшие рейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из Милана в Киев, были доставлены в Александровскую больницу для проверки на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции, при этом лабораторными исследованиями коронавирусную инфекцию у них не выявлено.

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