На фоне коронавируса в украинских аэропортах растет пассажиропоток

Пока в Европе страны закрывают границы из-за эпидемии коронавируса, в Украине в январе-феврале пассажиропоток через аэропорты увеличился на 15% до 3,2 млн пассажиров

Об этом говорится в сообщении Государственной авиационной службы, передают Українськi Новини.

При этом пассажиропоток в международном сообщении увеличился на 16,6% до 2,912 млн пассажиров.

Также за этот период объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний увеличились на 3,1% до 1,546 млн пассажиров по сравнению с предыдущим годом, в том числе на международных рейсах увеличились на 3% до 1,385 млн пассажиров.

Кроме того, за указанный период украинские авиакомпании сократили количество коммерческих рейсов на 2,9% до 12,7 тыс. рейсов, в частности сократив на 2,6% до 10,5 тыс. количество международных рейсов.

Как сообщали Українськi Новини, SkyUp переносит рейсы в Италию на лето из-за коронавируса.

Кроме того, из аэропорта "Борисполь" в больницу Киева госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.