Близнецам не стоит отказываться от помощи, а Скорпионы окажутся в центре внимания — гороскоп на пятницу

Несмотря на то, что в Украину возвращается дождливая погода, астрологи уверяют, что это не сможет испортить настроение некоторых знаков зодиака. Подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на пятницу, 13 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В пятницу звезды советуют Овнам следить за своим поведением и своими словами, ведь окружающие заходят споймать Овнов на ошибке.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В пятницу Тельцы могут потерять контроль над происходящим. Звезды советуют не тратить свои нервы в этот день на то, чтобы вернуть контроль, а просто наблюдать со стороны.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день звезды не советуют Близнецам отказываться от помощи окружающих. Только так представители этого знака смогут добиться успеха в этот день.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам не следует каждый раз пытаться прыгнуть выше головы. Пятница как раз такой день. Звезды советуют Ракам немного расслабиться.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды уверяют, что во Львах в этот день максимально раскроется творческий протенциал. Не следует упускать такой шанс.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В пятницу Дев ждет хороший, но не особо богатый на события день. Звезды советуют воспользоваться этим шансом, чтобы хорошенько отдохнуть.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам в пятницу закончить все начатые дела. Ведь уже в субботу Весов будут ждать уже другие заботы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В пятницу Скорпионы окажутся в центре внимания. Они легко смогут найти общий язык даже со злейшим врагом. Звезды советуют не упустать этот шанс.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В пятницу на стороне Стрельцов будет Венера. Но не следует ждать, что все будет получаться само собой. Придется немного потрудиться.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день Козероги будут полны энергии. Звезды советуют направить ее на завершение текущих дел, чтобы максимально разгрузить выходные.

Водолей (20 января – 18 февраля)

У Водолеев будет неудачный день для соревнований. Звезды советуют посвятить его самосовершенствованию.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам максимально распланировать день. Это поможет справиться со всеми текущими делами и сэкономить энергию.

Как сообщали Українські Новини, некоторым знакам зодиака звезды советуют заняться повышением иммунитета в пятницу, 13 марта.

Также циклон Gizela из Европы несет в Украину дожди и мороз.