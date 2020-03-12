Овны могут подхватить простуду, а Тельцам не следует есть кислое — гороскоп здоровья на пятницу

За здоровьем необходимо следить каждый день. Если в четверг астрологи советовали некоторым знакам зодиака провести вдали от шумных компаний, то уже в пятницу все может измениться. Подробнее об астрологическом прогнозе на пятницу, 13 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды уверяют, что в пятницу у Овнов есть риск подхватить простуду. Представителям этого знака следует тщательнее отслеживать свое самочувствие.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам звезды не советуют употреблять много кислых продуктов в этот день. Возможно, кислотность у Тельцов будет повышена в пятницу, потому это скажется на самочувствии.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день Близнецы будут хорошо себя чувствовать. Но вот мороженное килограммами лучше не есть. Это плохо скажется на весе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды уверяют, что для Раков наиболее эффективным в этот день будет лечение верхних дыхательных путей. Воспользуйтесь этим шансом.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советуют Львам обратить внимание на состояние нервной системы. В пятницу лучше избегать стрессов.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды не советуют Девам резко переходить на дефицит калорий в этот день. Лучше всего посвятить пятницу подготовке к этому процессу.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весы могут столкнуться с раздражительностью, нарушением сна и быстрой утомляемостью. Если не получится справиться с этим самим, то лучше обратиться к врачу.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионы почуствуют на себе все недостатки сидячего образа жизни. Звезды советуют посетить спортзал, чтобы хорошенько размять мышцы.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам не переохлаждаться в этот день. В пятницу есть риск подхватить зоболевание легких или бронхов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В пятницу Козероги почувствуют неватку железа в организме. Звезды советуют добавить в рацион продукты, которые содержат железо. Например, яблоки.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям позаботиться о нервной системе. Иначе есть риск, что постоянные стрессы могут привести к хронической усталости и ухудшениям памяти.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам беречь свой желудок в этот день. Лучше всего в пятницу исключить жирные, жареные и мучные продукты, чтобы не было проблем с ЖКТ.

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