Тельцам следует следить за питанием, а Скорпионам нужно отдохнуть — гороскоп здоровья на четверг

В то время, как погода меняется каждый день, важно следить за своим здоровьем. По словам астрологов, звезды могут рассказать о том, на что следует обратить внимание всем знакам зодиака. Подробнее об астрологическом прогнозе на четверг, 12 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Не лучший день для Овнов у которых есть проблемы со спиной. В этот день они обострятся. Звезды советуют избегать нагрузки на спину. Также следует сходить на прием к врачу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В четверг звезды советуют Тельцам есть небольшими порциями и часто. Это поможет избежать переедания и болей в животе.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день самочувствие Близнецов будет нестабильным. Звезды советуют в четверг разгрузить немного день от дел и забот.

Рак (21 июня – 22 июля)

В четверг звезды советуют Ракам провести день в кругу близких. Это поможет убрать чувство тревожности и даст возможность морально отдохнуть.

Лев (23 июля – 22 августа)

В четверг звезды не советуют Львам долго слушать музыку в наушниках. Это может привести к серьезным головным болям.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В четверг звезды советуют Девам отдохнуть от шумных компаний и провести день в тишине и покое. Также не лишним будет пораньше лечь спать. Это поможет восстановить силы.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день звезды не советуют Весам заниматься спортом. Нагрузки в четверг могут принести вред мышцам и суставам.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В четверг Скорпионы будут ощущать вялость и усталость. Звезды уверяют, что это из-за перенапряжения. Лучше всего в четверг хорошенько отдохнуть и восстановить силы.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам быть предельно осторожными в этот день. Есть риск получить травму.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В четверг Козерогам следует свести к минимуму употребление соли. Звезды уверяют, что это пойдет на пользу организму.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В четверг звезды советуют Водолеям уделить внимание профилактике простудных заболеваний. Не лишним будет насытить организм витаминами, особенно в натуральном виде.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам звезды не советуют употреблять кислые фрукты на голодный желудок. Это может привести к болям.

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