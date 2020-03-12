Выборы в округе №179. ЦИК просит обеспечить участки для голосования дезинфекторами и антисептиками

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) просит харьковские власти обеспечить участки для голосования на промежуточных выборах депутата Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №179 (Харьковская область) 15 марта дезинфицирующими и антисептическими средствами для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19).

Такое обращение ЦИК принял на заседании в четверг, передают Українськi Новини.



"Обратиться к Харьковской областной и районным государственным администрациям, а также органам местного самоуправления относительно: обеспечения проведения дезинфекции помещений для голосования и помещений избирательных комиссий с соблюдением санитарных требований и рекомендаций Министерства здравоохранения до начала подготовительного заседания ОИК и периодически в течение дня голосования; обеспечения ОИК индивидуальными средствами защиты, антисептическими средствами, средствами термометрии, а избирателей - индивидуальными средствами защиты и антисептическими средствами в помещениях для голосования; организации оперативного реагирования и предоставления медицинской помощи в день голосования", - сказано в нем.



Также ЦИК просит местные власти предоставить участковым комиссиям информационные материалы о защите от вирусных инфекций, профилактике инфицирования коронавирусом и его распространения для их размещения в помещениях для голосования.



Участковым избирательным комиссиям рекомендовано проводить периодическое проветривание помещения для голосования и предотвращать значительное скопление людей.



"В случае скопления людей в помещении для голосования рекомендовать избирателем ожидать за пределами этого помещения", - говорится в постановлении ЦИК.



Членам комиссий рекомендовано пользоваться индивидуальными средствами защиты и периодически замерять температуру собственного тела.



Член ЦИК Ирина Ефремова отметила, что поставление принято в связи с введением в Украине карантина, но подчеркнула, что Конститиция не разрешает ограничение права граждан избирать и быть избранным, кроме предусмотренных законодательством случаев.



В свою очередь член ЦИК Юрий Мирошниченко обратил внимание на то, что решение Кабинета Министров о введении карантина содержит исключение - государственные мероприятия.



"Выборы как раз являются таким государственным мероприятием, на которое не распространяются ограничения, предусмотренные постановлением Кабинета Министров. Поэтому мы принимаем максимум профилактических мер, предусмотренных нашим постановлением, но не можем ограничить гарантированное Конституцией право на выбор", - пояснил он.



Как сообщали Українськi Новини, с 12 марта по 3 апреля Кабмин ввел в Украине карантин для предотвращения распространения коронавируса, запрещающий проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек.



В округе №179 15 марта пройдут выборы в связи с назначением депутата Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного в этом округе, председателем Харьковской областной государственной администрации.



В выборах участвуют 37 кандидатов.



ЦИК должен установить результаты выборов до 30 марта включительно.