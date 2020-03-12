Антимикробная резистентность: ВОЗ опубликовала рекомендации по употреблению антибиотиков

ВОЗ исследовала самые распространенные бактериальные инфекции и опубликовала обновленный список рекомендаций по употреблению 180 антибиотикам. Об этом организация написала на своей странице в Facebook, где рассказала также о классификации антибиотиков.

Аccess - Группа наиболее эффективных антибиотиков для 25 самых распространенных инфекций. Эти антимикробные препараты имеют высокую терапевтическую ценность и при этом минимизируют вероятность резистентности. В группу доступа входят 48 антибиотиков, 19 из которых в ориентировочном перечне жизненно необходимых лекарственных средств, разработанном ВОЗ.

Watch - Антибиотики из этого перечня значительно повышают риск появления резистентности. Из-за этого их необходимо назначать более узких бактериальных заболеваний, например инфекции верхних дыхательных путей, острый бактериальный синусит или бактериальный бронхит.

Reserve - Антимикробные препараты из этой группы назначают исключительно при тяжелых бактериальных заболеваний, угрожающих жизни. Такие недуги отличаются мультирезистентность к препаратам из основных групп. Сюда входят 8 препаратов, в частности колистин и цефалоспоринов антибиотики. Назначив эти антибиотики, важно осуществлять тщательный мониторинг пациентов.

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