Антимікробна резистентність: ВООЗ опублікувала рекомендації щодо вживання антибіотиків

ВООЗ досліджувала найпоширеніші бактеріальні інфекції і опублікувала оновлений список рекомендацій по вживанню 180 антибіотиків. Про це організація написала на своїй сторінці в Facebook, де розповіла також про класифікації антибіотиків.

Ассеѕѕ - Група найбільш ефективних антибіотиків для 25 найбільш поширених інфекцій. Ці антимікробні препарати мають високу терапевтичну цінність і при цьому мінімізують ймовірність резистентності. В групу доступу входять 48 антибіотиків, 19 з яких в орієнтовному переліку життєво необхідних лікарських засобів, розроблених ВООЗ.

Watch - Антибіотики з цього переліку значно підвищують ризик появи резистентності. З-за цього їх необхідно призначати більш вузьких бактеріальних захворювань, наприклад інфекції верхніх дихальних шляхів, гострий бактеріальний синусит або бактеріальний бронхіт.

Reserve - Антимікробні препарати з цієї групи призначають виключно при тяжких бактеріальних захворювань, що загрожують життю. Такі недуги відрізняються мультирезистентность до препаратів з основних груп. Сюди входять 8 препаратів, зокрема колістину і цефалоспоринів антибіотики. Призначивши ці антибіотики, важливо здійснювати ретельний моніторинг пацієнтів.

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