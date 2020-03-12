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12 березня 2020, четвер, 17:20 14
Суспільство 2020-03-12T19:00:03+02:00
Українські Новини
Антимікробна резистентність: ВООЗ опублікувала рекомендації щодо вживання антибіотиків

Антимікробна резистентність: ВООЗ опублікувала рекомендації щодо вживання антибіотиків

Ольга Фандорина
ліки, Антибіотики, ВООЗ, Антимікробні препарати
Хвороба. Біль. Таблетки. Ліки. Фото: pixabay
Хвороба. Біль. Таблетки. Ліки. Фото: pixabay

ВООЗ досліджувала найпоширеніші бактеріальні інфекції і опублікувала оновлений список рекомендацій по вживанню 180 антибіотиків. Про це організація написала на своїй сторінці в Facebook, де розповіла також про класифікації антибіотиків.

Ассеѕѕ - Група найбільш ефективних антибіотиків для 25 найбільш поширених інфекцій. Ці антимікробні препарати мають високу терапевтичну цінність і при цьому мінімізують ймовірність резистентності. В групу доступу входять 48 антибіотиків, 19 з яких в орієнтовному переліку життєво необхідних лікарських засобів, розроблених ВООЗ.

Watch - Антибіотики з цього переліку значно підвищують ризик появи резистентності. З-за цього їх необхідно призначати більш вузьких бактеріальних захворювань, наприклад інфекції верхніх дихальних шляхів, гострий бактеріальний синусит або бактеріальний бронхіт.

Reserve - Антимікробні препарати з цієї групи призначають виключно при тяжких бактеріальних захворювань, що загрожують життю. Такі недуги відрізняються мультирезистентность до препаратів з основних груп. Сюди входять 8 препаратів, зокрема колістину і цефалоспоринів антибіотики. Призначивши ці антибіотики, важливо здійснювати ретельний моніторинг пацієнтів.

Як повідомляли Українські Новини, епидпорог захворювання на грип та ГРВІ в Києві знизився на 5%.

Раніше в Арктиці виявили бактерії, стійкі майже до всіх антибіотиків.

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