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12 марта 2020, четверг, 16:58 598
Происшествия 2020-03-12T16:59:17+02:00
Українські Новини
Обстрелы в зоне ООС: 1 военный ранен

Обстрелы в зоне ООС: 1 военный ранен

Елизавета Драбкина
Боевики, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС
Обстрелы. ООС. Фото: Міноборони України
Обстрелы. ООС. Фото: Міноборони України

1 военный ранен вследствие обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 12 марта.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, в очередной раз нарушив все возможные договоренности, российские оккупанты обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи населенного пункта Зайцево", - сказано в нем.

Противник вел обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также зафиксирована работа снайперов.

По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов.

Боевики прицельным выстрелом ранили одного украинского военнослужащего.

Раненому была немедленно оказана медицинская помощь.

Отмечается, что такие действия противника не остались без ответа.

Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника.

Потери боевиков уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, 11 марта боевики 2 раза обстреляли позиции сил ООС, 1 военный получил ранение.

Ранее боевики обстреляли школу в Марьинке Донецкой области.

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