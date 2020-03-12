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12 марта 2020, четверг, 15:12 165
Экономика 2020-03-12T15:12:33+02:00
Українські Новини
На время карантина "Укрэнерго" разрешило работать из дому сотрудникам с детьми до 12 лет

На время карантина "Укрэнерго" разрешило работать из дому сотрудникам с детьми до 12 лет

Елизавета Кесельман
Карантин, Укрэнерго, коронавирус в Украине, удаленная работа
Укрэнерго. Фото: slovoidilo.ua
Укрэнерго. Фото: slovoidilo.ua

В то время, как сегодня ЦИК решит, как проводить выборы в 179 округе во время карантина, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" разрешила работать из дому сотрудникам, у которых есть дети возрастом до 12 лет.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго" на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Во время действия карантина в учебных заведениях работники компании, у которых есть дети 12 лет, по согласованию с руководством могут работать удаленно", - говорится в нем.

Кроме того, компания отменила все заграничные командировки в страны Евросоюза и страны со вспышкой коронавируса.

Также ограничиваются командировки работников в некоторые города Украины в соответствии с официальной информацией Министерства здравоохранения по эпидемиологической ситуации.

Кроме того, руководителям структурных подразделений было рекомендовано ограничить проведение больших совещаний и заменить их онлайн-встречами.

Как сообщали Українські Новини, на время карантина Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" разрешила работать из дому сотрудникам с детьми.

11 марта Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.

Кроме того, на компанию возложены функции организатора аукционов по доступу к сечению межгосударственных линий электропередачи для экспорта электроэнергии.

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