На время карантина "Укрэнерго" разрешило работать из дому сотрудникам с детьми до 12 лет

В то время, как сегодня ЦИК решит, как проводить выборы в 179 округе во время карантина, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" разрешила работать из дому сотрудникам, у которых есть дети возрастом до 12 лет.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго" на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Во время действия карантина в учебных заведениях работники компании, у которых есть дети 12 лет, по согласованию с руководством могут работать удаленно", - говорится в нем.

Кроме того, компания отменила все заграничные командировки в страны Евросоюза и страны со вспышкой коронавируса.

Также ограничиваются командировки работников в некоторые города Украины в соответствии с официальной информацией Министерства здравоохранения по эпидемиологической ситуации.

Кроме того, руководителям структурных подразделений было рекомендовано ограничить проведение больших совещаний и заменить их онлайн-встречами.

Как сообщали Українські Новини, на время карантина Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" разрешила работать из дому сотрудникам с детьми.

11 марта Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.

Кроме того, на компанию возложены функции организатора аукционов по доступу к сечению межгосударственных линий электропередачи для экспорта электроэнергии.