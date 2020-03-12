подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 марта 2020, четверг, 11:36 647
Общество 2020-03-12T11:36:19+02:00
Українські Новини
В Харькове студенты и школьники не ушли на карантин

В Харькове студенты и школьники не ушли на карантин

Ольга Фандорина
Харьков, Карантин, Школы, карантин в Украине
Харьков. Фото: 112
Харьков. Фото: 112

В Харькове школы и высшие учебные заведения работают в штатном режиме, несмотря на объявленный по всей Украине карантин. Об этом сообщает "Страна".

Как заявил городской глава Генадий Кернес, карантин в садиках и школах Харькова не вводится по нескольким причинам.

"Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах.

Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы - с 23-го по 29-е марта. Но тех детей, которые будут посещать школы, тоже ждут изменения. Для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать", - написал Геннадий Кернес в своем телеграм-канале.

Также и не все вузы Харькова закрылись на карантин. Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьковский авиационный институт, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, университет внутренних дел и медицинский университет пока не ввели карантины.

Как сообщали Українськi Новини, самые крупные сети кинотеатров в Киеве закрылись из-за карантина

А сроки карантина в Украине могут поменяться в зависимости от эпидемситуации.

Больше новостей о: Харьков Карантин Школы карантин в Украине

В Италии за сутки больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом. Данные на 12 марта
В НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина
Новости
Свидания в тюрьмах и СИЗО запрещать из-за карантина не будут 12:18
МИД готовит еще одну эвакуацию украинцев из Китая 12:17
Карантин из-за коронавируса: в тюрах будут проводить скрининг температуры 12:15
В ЕС отреагировали на решение Трампа о запрете поездок в США 12:04
На время карантина "Нефтегаз" разрешил работать из дому сотрудникам с детьми 12:00
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
Капустные котлеты. Фото: povar.ru
Великий пост-2020: сочные весенние капустные котлеты 07:00
больше новостей
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
больше новостей
Задержан еще один подозреваемый в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok