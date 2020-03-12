В Харькове студенты и школьники не ушли на карантин

В Харькове школы и высшие учебные заведения работают в штатном режиме, несмотря на объявленный по всей Украине карантин. Об этом сообщает "Страна".

Как заявил городской глава Генадий Кернес, карантин в садиках и школах Харькова не вводится по нескольким причинам.

"Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах.

Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы - с 23-го по 29-е марта. Но тех детей, которые будут посещать школы, тоже ждут изменения. Для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать", - написал Геннадий Кернес в своем телеграм-канале.

Также и не все вузы Харькова закрылись на карантин. Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьковский авиационный институт, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, университет внутренних дел и медицинский университет пока не ввели карантины.

Как сообщали Українськi Новини, самые крупные сети кинотеатров в Киеве закрылись из-за карантина.

А сроки карантина в Украине могут поменяться в зависимости от эпидемситуации.